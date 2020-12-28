Фанат «Зенита» зарезал друга из ревности

Фанат петербургского «Зенита» Владислав Ченхонтян зарезал друга из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Убийство произошло на улице Оптиков в Санкт-Петербурге. Причиной могла стать ссора из-за девушки.

По данным канала, 22-летний Ченхонтян напал на машину друга Игоря с ножом. Пытаясь заставить приятеля выйти из авто, он несколько раз ударил по приоткрытому окну. Позднее болельщик заявил, что не помнит, как попал другу в грудь.

Попытки оказать первую помощь результата не принесли, мужчина умер в больнице. Позднее Ченхонтян сам пришел в отдел полиции и признался, что зарезал друга. Его задержали.

Источник уточняет, что, кроме того, что Ченхонтян болеет за петербургский клуб, он увлекается боями смешанного стиля (ММА) и тренирует, а также работает курьером.

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