Российский волейболист напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел районе улицы Татьянин Парк. Кимерова возмутило то, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре.

В ответ волейболист начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить. После спортсмен вышел из машины, ногой помял оппоненту дверь и уехал, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.

23-летний Кимеров — диагональный новоуренгойского «Факела». В составе сборной России в 2015 году он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр.

14 июня сообщалось, что российский гандболист, призер Олимпиады-2004 Михаил Чипурин разгромил один из московских дворов, испугавшись змей и клещей. Чипурин объявил, что благоустроенный двор в Хорошевском районе — рассадник ненавистной живности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!