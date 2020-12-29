Подсчитан нанесенный Квятом ущерб команде «Формулы-1»

Подсчитан ущерб, нанесенный российским пилотом Даниилом Квятом команде «Формулы-1» Alpha Tauri. Об этом сообщает Formule1.nl.

Аварии спортсмена обошлись австрийскому коллективу в 1,85 миллиона евро. Именно столько пришлось потратить на ремонт болида Квята по итогам происшествий, в которых пилот поучаствовал в течение минувшего сезона.

Рейтинг возглавил французский гонщик Ромен Грожан. Его аварии обошлись команде Haas в 4,25 миллиона евро.

Квят по итогам сезона потерял место в Alpha Tauri. Россиянина заменит японский пилот Юки Цунода.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso (бывшее название команды Alpha Tauri — прим. «Ленты.ру»), а в 2015-м получил повышение, перейдя в Red Bull. Спустя два сезона россиянин потерял место в команде и стал пилотом по развитию команды Ferrari. В 2019 году руководство Red Bull вернуло Квята в Toro Rosso. За карьеру он провел 110 гонок, в которых трижды поднимался на подиум.