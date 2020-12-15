Квят обратился к болельщикам

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят в своем Instagram обратился к болельщикам.

Спортсмен поблагодарил всех за поддержку и отметил, что они придавали ему сил и энергии в минувшем сезоне. «Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — добавил гонщик.

При этом Квят ничего не сказал о своем будущем в гоночной серии. Ожидается, что россиянин уступит место в «Формуле-1» Юки Цуноде.

Квят завершил сезон «Формулы-1» на 14-м месте в личном зачете. Его лучшим результатом стала четвертая позиция на Гран-при Эмилии-Романьи. Чемпионом мира стал британец Льюс Хэмилтон из Mercedes.