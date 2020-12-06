Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят занял седьмое место на Гран-при Сахира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в воскресенье, 6 декабря, в Бахрейне. Первым к финишу пришел мексиканский пилот BWT Racing Point Серхио Перес, для которого победа на этапах Формулы-1 стала первой в карьере.

Второе место занял француз Эстебан Окон из Renault. Третьим финишировал партнер Переса по BWT Racing Point Лэнс Стролл. Спортсмен представляет Канаду.

Последний этап сезона-2020 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 11 по 13 декабря. В личном зачете гонщиков Квят находится на 14-й позиции.