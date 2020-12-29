Посадка российского самолета на недостроенную полосу попала на видео

Российский самолет ошибочно приземлился на недостроенную полосу в Якутии и попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza.

На записи, снятой из автомобиля, который едет по заснеженной взлетно-посадочной полосе, воздушное судно Як-40 авиакомпании «АэроБратск» стоит в сугробе на обочине. Как отмечают авторы публикации, пилоты случайно сели на неготовую полосу.

Уточняется, что пострадавших в инциденте нет. Як-40 перевозил вахтовых рабочих из Братска в Олекминск.

25 декабря авиалайнер Boeing перевозчика «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Внуково, На его борту находилось 109 пассажиров, все они были высажены из самолета после инцидента, а аэропорт продолжил работать в штатном режиме.