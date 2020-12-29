Российские синоптики рассказали о погоде в грядущем январе

В большей части России в грядущем январе ожидаются осадки в пределах многолетней климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра, которые публикует РИА Новости.

«Средняя месячная температура воздуха на большей части территории около средних многолетних значений; на западе Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в Краснодарском крае и Крыму — на один градус выше нормы», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом месячная температура будет на градус выше нормы на Таймыре, а в Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Дальневосточного федерального округа — на градус ниже. Количество осадков в большинстве регионов также будет соответствовать норме, однако в Крыму, ЯНАО, ХМАО, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, на севере Магаданской области и в Чукотское автономном округе их выпадет меньше среднего. На Таймыре, в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области — больше среднего.

Ранее сообщалось, что регионы Западной Сибири в новогодние праздники накроет вторая волна аномальных морозов — температура воздуха будет опускаться до минус 42 градусов. Так, в первой декаде января установится морозная погода на 8-10 градусов ниже нормы.