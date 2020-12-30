Стало известно о госпитализации матери Скрипаля с коронавирусом

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена госпитализирована с коронавирусом. Об этом стало известно со слов племянницы Скрипаля Виктории, пишет «Московский комсомолец».

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По словам Виктории, Елене 93 года, ей диагностировали 25-процентное поражение легких. Она рассказала, что 29 декабря у женщины поднялась температура до 40 градусов, ей дважды вызывали скорую и отвезли на платную КТ — в городской больнице якобы отказали из-за отсутствия квот.

Виктория добавила, что им сказали отвезти женщину в больницу, иначе дома ее «просто не вытянуть». В медучреждении не стали делать прогнозы. Сама Елена утверждала, что ощущает себя хорошо, но исследования показывали обратное, пишет издание.

По данным газеты, в ноябре 2020 года Виктория передала информацию о состоянии здоровья Елены дочери Сергея Скрипаля Юлии. Как рассказала Виктория, у Елены начинается деменция, с ней сложно разговаривать, но она узнала Сергея, когда тот ей звонил в последний раз. Юлия пообещала Виктории попросить отца снова позвонить Елене. Она также рассказала, что после отравления отец ходит с трубкой в горле, которую надо часто менять из-за пандемии, в этом ему помогает врач.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.