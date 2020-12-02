Россия
 
Последние новости
Путин понадеялся на политическую зрелость белорусов
Посол Ирана в России рассказал об убийцах физика-ядерщика
Искусственное мясо впервые разрешили продавать
Белорусскому протестующему выстрелили в грудь
Размер ипотеки в России установил новый рекорд
Стало известно о клятве Нурмагомедова на могиле отца
В Москве построят новую линию метро из 16 станций 
Сообразительность жены спасла мужа от разъяренного дикого слона
Голую блогершу обнаружили мертвой при загадочных обстоятельствах
Новости партнеров
Прослушать новость

О долгом звонке дочери Скрипаля в Россию доложили в СК

Перейти в «Мою Ленту»
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория доложила в Следственный комитет России о долгом звонке его дочери Юлии, пострадавшей от нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском городе Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктория Скрипаль рассказала агентству, что ее телефон автоматически записывает все разговоры, поэтому запись беседы с Юлией у нее есть. «Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например. Но в целом меня пока расспросили, о чем был разговор, и аудиозапись не спрашивали», — добавила она.

О телефонном звонке Юлии Скрипаль стало известно во вторник, 1 декабря. В течение часа родственницы обсуждали семейные дела, недвижимость, состояние здоровья Сергея Скрипаля и некоторые детали отравления. В частности, Юлия рассказала, что старается не разговаривать с отцом о случившемся, поскольку он чувствует вину перед ней. Виктория Скрипаль сочла звонок от двоюродной сестры хорошим знаком и оттепелью в положении Скрипалей и в международных отношениях.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию
Создатель «Новичка» выдвинул версию об отравлении Скрипалей
Вышла первая серия британского сериала про Скрипалей, «Новичок» и Солсбери