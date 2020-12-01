Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от нервно-паралитического вещества «Новичок», позвонила двоюродной сестре Виктории в Россию. Стенограмму телефонного разговора, продлившегося час, публикует «Московский комсомолец».

Долгая беседа сестер состоялась 21 ноября. По данным издания, Юлия сделала звонок, используя технологию SIP-телефонии с подменой номера, поскольку в телефоне Виктории высветился номер, используемый петербургской факторинговой компанией.

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В течение часа женщины обсуждали семейные дела, недвижимость, состояние здоровья Сергея Скрипаля и некоторые детали отравления. Так, Юлия рассказала, что старается не разговаривать с отцом о случившемся, поскольку он чувствует вину перед ней. «Ему очень жаль, что меня на этот маховик репрессий накрутило случайно с ним. Он себе этого простить не может никак. Я говорю: да ладно, все нормально, хорошо, что я приехала. А был бы один, никто тебя в доме не нашел бы, так бы и помер. Мы хоть были на улице, в людном месте», — призналась женщина.

Она добавила, что по-прежнему имеет российское гражданство и вид на жительство в Великобритании. При этом Скрипаль опровергла постоянные перемещения по миру, о которых писали СМИ. «Я прикалываюсь, что не знаю, где я побывала. Очень хочу в Новую Зеландию, но, к сожалению, пока никак», — сказала она.

Женщина также сообщила, что живет отдельно от отца — у него есть ограничения по безопасности. «Он в группе риска, у него и так труба в горле, куда ему еще кашель или еще чего-нибудь. (...) Сахар у него нормальный. Он сейчас спортом пытается заниматься. У него беговая дорожка, силовые упражнения», — уточнила Юлия.

«Московский комсомолец» пишет, что Виктория Скрипаль считает звонок от родственницы хорошим знаком и оттепелью в положении Скрипалей и в международных отношениях. «Вместе с тем стоит иметь в виду, что просто так подобные звонки не делаются — британская сторона, вероятно, решила напомнить о подзабытом было деле Скрипаля», — заключено в публикации.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.