Вышла первая серия британского сериала про Скрипалей, «Новичок» и Солсбери

Вышла первая серия британского художественного сериала «Отравления в Солсбери», повествующего об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Эпизод был показан в эфире «Би-би-си» вечером, 14 июня, сообщает ТАСС.

Отмечается, у актеров, исполняющих роль Скрипалей, в первой серии нет реплик. Они появляются на пару минут в кадре, показывая симптомы отравления. Затем зрителю предлагают следить за действиями жителей города, которые по воле случая оказались в центре событий.

Так, в первом эпизоде две основные сюжетные линии посвящены полицейскому Нику Бейли, госпитализированному после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся свести к минимуму последствия ЧП для жителей Солсбери.

Часть экранного времени уделена другу и соседу Скрипаля Россу Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стерджес, которая впоследствии станет жертвой отравления в Эймсбери.

Авторы сериала позиционируют его как историю, «основанную на свидетельствах ее участников и детальных интервью». Всего будет показан три серии «Отравлений в Солсбери». Второй и третий эпизоды выйдут 15 и 16 июня. В съемках приняли участие Энн-Мэри Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон. Роль Сергея Скрипаля исполнил Уэйн Сванн, его дочери — Джилл Винтерниц.

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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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