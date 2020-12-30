Жители российского города оказались под угрозой попасть под кусок металла

Жители города Вольска Саратовской области оказались под угрозой попасть под свисающий с крыши здания кусок металлического покрытия. Выяснилось, что больше месяца назад городские службы начали в доме капитальный ремонт перекрытия, но не оградили опасную территорию. Об этом сообщает «Вольская неделя».

Опасный участок появился на улице Революционной. Оказавшись на месте, журналисты запечатлели крышу на фото, на котором видно, что металлический пласт в буквальном смысле съехал вперед и свисает над тротуаром, по которому ходят местные жители. Россияне обеспокоились, что свисающий кусок может рухнуть на землю и задеть пешеходов.

Как сообщили представители издания, коммунальщики должны были провести капитальный ремонт перекрытия в этом доме в 2020 году. Однако сотрудники службы начали его с нарушением запланированных сроков и не успели закончить работы. На данный момент неизвестно, когда крышу приведут в порядок.

В ноябре коммунальщики, ремонтируя крышу, затопили 25 квартир в двух домах в поселке Саган-Нур Республики Бурятия. Оказалось, что строители не уложили на перекрытия специальный материал. В итоге большинству пострадавших собственников выплатили компенсации, а у остальных пообещали провести косметический ремонт.

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