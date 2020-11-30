Коммунальщики ремонтировали крыши жилых домов и затопили десятки квартир

Российские коммунальщики занимались ремонтом крыш двух многоквартирных домов в поселке Саган-Нур Республики Бурятия и в итоге затопили десятки квартир. После случившегося большинству собственников выплати компенсации, а у других начали косметический ремонт сообщается, на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, от затопления пострадали 25 квартир. Оказалось, что коммунальные службы проводили на крыше капитальный ремонт и нарушили правила эксплуатации здания — не закрыли перекрытие укрывным материалом. Вскоре из-за обильных осадков в помещениях начала скапливаться вода.

Прокурор района привлек занимающегося ремонтом подрядчика к административной ответственности и обязал устранить нарушения. После инцидента коммунальщики доделали работы на крыше. Компания выплатила 16 пострадавшим жильцам сумму причиненного ущерба, а в остальных квартирах пообещала провести косметический ремонт и привести жилплощади в порядок.

Ранее в ноябре жительница Йошкар-Олы Республики Марий Эл рассказала, что она проживает в многоэтажном доме на улице Марата, где с апреля по июль 2020 года коммунальщики проводили ремонт крыши. Рабочие демонтировали перекрытие, когда шли дожди, что привело к затоплению всего здания. По словам женщины, в квартирах сделали ремонт, но последствия аварии остались до сих пор.

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