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Россиянам дали рекомендации по выбору майонеза для салатов

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору майонеза и других заправок для салатов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, там напомнили, что в одной столовой ложке майонеза 67-процентной жирности содержится 106 килокалорий, а большое количество зеленых листьев в салатах не снижает их калорийности. «Легкие» заправки содержат меньше жиров, однако в них слишком много соли и сахара, предупредили в ведомстве.

Для того, чтобы сделать блюдо более диетическим, можно приготовить заправку дома из яичного желтка, растительного масла, горчицы, уксуса, соли и пряностей. «Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса», — отметили в Роспотребнадзоре.

При покупке майонеза в магазине он должен быть без большого количества пузырьков воздуха, комков, крупинок. Не стоит употреблять продукт, если он стал желеобразным или из него стало выделяться масло из-за расслаивания эмульсии. После вскрытия хранить упаковку в холодильнике желательно не более пяти-семи дней.

Ранее диетологи назвали самые калорийные новогодние блюда. По их словам, это заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, кондитерские изделия, конфеты, некоторые сорта шоколада, жареная пища, сладкая газировка, а также крепкие алкогольные напитки.

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