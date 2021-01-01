Спорт
 
Эвертон
Ливерпуль
Сегодня
20:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Англия - Премьер-лига • 17-й тур
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Сегодня
23:00 (Мск)
Астон Вилла
Бирмингем
Англия - Премьер-лига • 17-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Завтра
18:00 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 17-й тур
Бетис
Севилья
Завтра
18:15 (Мск)
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 17-й тур
Последние новости
В Совфеде оценили желание Зеленского написать про Крым на песке в Ялте
В России заморозили накопительную пенсию
Семья с тремя детьми сгорела при пожаре в российской деревне
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом 
Глава UFC назвал лучших бойцов 2020-го
Более десяти москвичей пострадали от новогодних фейерверков 
Названы преимущества «Турецкого потока» для Сербии
Сборная Канады встретится с Чехией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира
Врач дал советы россиянам по избавлению от похмелья
Новости партнеров
Прослушать новость

Футболиста АПЛ наказали за сторис в Instagram

Перейти в «Мою Ленту»
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Фото: MARTIN RICKETT / Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за оскорбительные сторис в Instagram. Об этом сообщает The Guardian.

Футболист пропустит ближайшие три матча «красных дьволов». Кавани обязан выплатить денежный штраф в размере 100 тысяч фунтов, а также пройти образовательный курс онлайн.

33-летний игрок поделился постом фаната в Instagram-сторис после победы «Юнайтед» над «Саутгемптоном» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 29 ноября. Пост содержал расистское оскорбление и вскоре был удален.

В матче против «Саутгемптона» уругваец отметился дублем. Уругвайский форвард сравнял счет на 74-й минуте, а в добавленное время принес своей команде победу.

Кавани выступает за «Юнайтед» с октября 2020-го. До этого уругваец играл за «Пари Сен-Жермен» и «Наполи».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Manchester United's Edinson Cavani gets three-game ban for Instagram post
Футболиста «Манчестер Юнайтед» отстранят на три матча из-за сторис в Instagram
«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил в матче АПЛ
Другие материалы рубрики
Спорт10:5229 ноября 2020
Майк Тайсон и Рой Джонс

«Почему никто не боялся за мою задницу?»

Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
10:0928 декабря 2020

Исмаилов назвал желаемый гонорар за бой-реванш c Минеевым

09:3928 декабря 2020

Главный тренер российской молодежки объяснил поражение от Чехии на ЧМ

08:1828 декабря 2020

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче молодежного ЧМ

СпортПартнерский материал

Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона

Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
07:5728 декабря 2020

Бывший футболист сборной Украины назвал дикостью отказ от пива после матчей

06:5928 декабря 2020

Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри на английском языке

00:1128 декабря 2020

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей подряд

Спорт00:0126 ноября 2020
Станислав Черчесов

«Это просто стыд»

Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
23:4827 декабря 2020

Назван лучший футболист XXI века

22:2527 декабря 2020

Назван лучший футбольный тренер XXI века

21:2327 декабря 2020

«Ливерпуль» упустил победу над новичком АПЛ

Россия
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Ну, поехали
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год
В Совфеде рассказали о нахождении главы МИД Украины на услужении у националистов
«Не вижу повода не выпить»
 
Россиянам дали рекомендации по выбору майонеза для салатов
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Китай заподозрили в сотворении гостайны из коронавируса
Захарова отреагировала на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему
Глава ВОЗ назвал главные уроки 2020 года
Те, кто ушли
Самые известные люди, скончавшиеся в 2020 году
Британскую ЧВК обвинили в причастности к убийству Сулеймани
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Россияне стали меньше хранить сбережения в рублях
Держатели карт «Мир» получат кешбэк 5 процентов в супермаркетах BILLA
Жители Таиланда начали опустошать «золотые запасы» на фоне массового голода
Названы самые доходные вложения года
Черная полоса
Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Алена Косторная«Все очень плохо»
Отмена турниров, уход Косторной к Плющенко и провал Загитовой на ТВ: 2020 год в фигурном катании
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Познер назвал главное лишение 2020 года
В Google-документах обнаружили опасную уязвимость
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
Все материалы
Самый быстрый автомобиль в мире оценили в 266 миллионов рублей
Главные автомобильные премьеры 2020 года
Вспоминаем знаковые дебюты, дающие надежду на светлое и интересное будущее
Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря
Насколько подорожали автомобили в России в 2020 году
В среднем цены выросли на 10 процентов
Семь поколений Porsche 911 Turbo сразились друг с другом в гонке
Автомобильные грёзы Пьера Кардена
К каким машинам приложил руку легендарный французский кутюрье
Koenigsegg улучшил гиперкар Agera RS
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы