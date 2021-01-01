Футболиста АПЛ наказали за сторис в Instagram

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за оскорбительные сторис в Instagram. Об этом сообщает The Guardian.

Футболист пропустит ближайшие три матча «красных дьволов». Кавани обязан выплатить денежный штраф в размере 100 тысяч фунтов, а также пройти образовательный курс онлайн.

33-летний игрок поделился постом фаната в Instagram-сторис после победы «Юнайтед» над «Саутгемптоном» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 29 ноября. Пост содержал расистское оскорбление и вскоре был удален.

В матче против «Саутгемптона» уругваец отметился дублем. Уругвайский форвард сравнял счет на 74-й минуте, а в добавленное время принес своей команде победу.

Кавани выступает за «Юнайтед» с октября 2020-го. До этого уругваец играл за «Пари Сен-Жермен» и «Наполи».