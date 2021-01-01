«Эвертон» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в пятницу, 1 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в концовке игры забил полузащитник лондонцев Томаш Соучек.
Победа позволила «Вест Хэму» набрать 26 очков и выйти на десятое место в чемпионате. В активе «Эвертона» 29 очков, команда занимает пятую строчку.
«Эвертон» в следующем туре 12 января на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Вест Хэм» 16 января на своем поле примет «Бернли»