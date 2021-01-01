Назван лучший футболист АПЛ в 2020 году

Аналитический портал WhoScored назвал лучшего футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Согласно собранным статистическим данным, лучшим игроком лиги стал бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. В среднем бельгиец отметился 3,7 ключевыми пасом за игру. Он также регулярно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брейне создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в лиге).

Также за спиной у бельгийца восемь забитых мячей и 15 результативных передач. «Сити» занимает восьмое место в АПЛ после 14 матчей.

Де Брейне выступает за «горожан» с 2015 года. Он дважды становился чемпионом Англии, играя за клуб из Манчестера. В составе сборной Бельгии хавбек провел 75 матчей и забил 19 голов.