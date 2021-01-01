Опубликовано видео новогоднего салюта в Москве. Запись размещена в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах видны залпы салюта над столицей во время празднования Нового года.

С 1 января 2021 года россиянам разрешили использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях. До этого в помещениях разрешалось использовать только бенгальские огни и хлопушки, которые относятся к первому классу опасности.

В начале ноября сообщалось, что в Индии запретят петарды из-за коронавируса. Главный министр штата Раджастан Ашок Гелот пояснил, что такая мера защитит здоровье зараженных COVID-19 от ядовитого дыма.