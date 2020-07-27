Российский пехотинец попал в госпиталь после салюта на день ВМФ

В городе Североморск Мурманской области пехотинец попал в госпиталь после салюта в День Военно-морского флота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Салют проходил на Приморской площади, во время мероприятия пострадавший находился в нижней части трибуны и получил травму головы. На данный момент он находится в госпитале Северного флота, его состояние оценивают как стабильное.

По данным «Интерфакса», родственники пехотинца пишут в соцсетях, что ему в голову «прилетел осколок снаряда», из-за чего он получил открытую травму головы, перелом челюсти, височной и затылочной кости, и потерял много крови. Официально это не подтверждено.

На Северном морском флоте начали проверку, чтобы выяснить, как именно мужчина оказался травмирован. Свою проверку также начали военные следственные органы, они рассматривают разные версии травмирования, в том числе и ранения от пиротехники.

16 июня сообщалось, что российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне в Новосибирской области. Предварительно, они получили травмы из-за грубого нарушения техники безопасности — произошел взрыв капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, пострадали четыре человека. Все они получили травмы конечностей, угрозы их жизни не было.