Четверо военных пострадали при взрыве в российской военной части

Четверо военнослужащих получили ранения в результате взрыва в войсковой части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

По информации агентства, взорвался неустановленный предмет. Telegram-канал «112» пишет, что речь идет о газовом баллоне, сам хлопок произошел в гараже.

Среди пострадавших один срочник и три контрактника. По данным Telegram-канал Baza, у одного из них серьезные осколочные ранения, он в тяжелом состоянии. Всех четверых госпитализировали. В части разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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