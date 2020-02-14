Путин наградил врачей после взрыва под Северодвинском

Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества и медалями медиков Архангельской областной больницы, которые оказали помощь пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

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Орден Мужества за «смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях» получили две медсестры, врач-инфекционист и заведующий отделением. Медалями «За спасение погибавших» наградили еще семерых медиков.

8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв. По официальной информации, авария произошла в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.

После глава государства сообщил, что под Северодвинском велась разработка не имеющего аналогов в мире оружия, которое обеспечит безопасность для России на десятилетия вперед. Он также распорядился о награждении семи погибших орденами Мужества. По его словам, эти люди «внесли незаменимый вклад в укрепление страны».

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