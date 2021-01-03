Медведева отказалась понимать улетевших на Бали на Новый год знакомых

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о праздновании Нового года. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что любит отмечать дома с родными и друзьями, поэтому отказывается понимать тех, кто уезжает на праздники из страны. «Многие мои знакомые улетели на Мальдивы, в Дубай, на Бали. Может, я еще дорасту до этого», — заметила Медведева.

15 декабря сообщалось, что Медведева снялась в образе валькирии для трейлера видеоигры. Она исполнила танец на льду с несколькими дорожками и вращениями. Прыжковых элементов россиянка не выполняла, так как не успела восстановиться после болезни.

В текущем сезоне Медведева выступила только один раз — на открытых прокатах сборной России в сентябре. При этом спустя несколько дней после выступления стало известно, что спортсменка покинула группу канадского тренера Брайана Орсера и вернулась к Этери Тутберидзе.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

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