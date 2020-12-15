Фигуристка Медведева снялась в образе валькирии для трейлера видеоигры

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в трейлере для китайской видеоигры. Ролик опубликован на канале Honkai Impact 3rd в YouTube.
Спортсменка в образе валькирии исполнила танец на льду с несколькими дорожками и вращениями. Прыжковых элементов россиянка не выполняла.
В текущем сезоне Медведева выступила только один раз — на открытых прокатах сборной России в сентябре. При этом спустя несколько дней после выступления стало известно, что спортсменка покинула группу канадского тренера Брайана Орсера и вернулась к Этери Тутберидзе.