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Освобожденного в Ливии украинца не пустили в Россию

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/Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гражданина Украины, освобожденного в Ливии вместе с россиянами, не пустили в Россию. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает РИА Новости.

Как пояснил Малькевич, украинцу Володимиру Давтяну не дадут пересечь границу, так как у него нет документов и он является гражданином иностранного государства. «Юридически это правильно», — отметил он, добавив, что оказать помощь моряку должно украинское посольство.

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опровергло факт похищения и заявило, что власти их арестовали за нарушение водной границы. 3 января моряки прибыли в Москву.

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