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Освобожденные в Ливии моряки рассказали о тяжелых условиях ареста

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Фото: AYMAN AL-SAHILI / Reuters

Граждане России и Украины, освобожденные в Ливии, рассказали о тяжелых условиях ареста. Их слова передают РИА Новости и ТАСС.

Как рассказал член экипажа Виктор Бодряга, команда находилась в плену десять дней, а место, в которое их поместили, было военной базой. Моряки спали на полу, их допрашивали, завязывали глаза, а в одну из ночей связали и держали обездвиженными около 12 часов. «Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — пояснил он.

После просьб, которые передал переводчик, условия смягчили. Бодряга добавил, что моряки до последнего момента не знали, куда их везут. «Думали, везут в тюрьму. Пока не увидели самолет», — поделился моряк, поблагодарив российские власти за освобождение.

Еще один член команды Димитрий Димитриади отметил, что моряки находились на частной яхте и «просто проезжали мимо». Однако, по его словам, их без объяснений «захватили».

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опровергло факт похищения и заявило, что власти их арестовали за нарушение водной границы. 3 января моряки прибыли в Москву.

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