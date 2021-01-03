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Арестованные в Ливии россияне не поняли причину задержания

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Фото: Media Малькевич

Российские моряки, ранее арестованные в Ливии и вернувшиеся в Россию, не знали, за что их задержали. Об этом рассказал один из членов экипажа Виктор Бодряга, передает РИА Новости.

Что они хотели добиться, мы не можем понять, — сказал он. В свою очередь, капитан судна Димитрий Димитриади добавил, что никто ничего им не объяснял.

Ранее Бодряга рассказал о тяжелых условиях ареста. По его словам, команда находилась в плену десять дней, а место, в которое их поместили, было военной базой. Моряки спали на полу, их допрашивали, завязывали глаза, а в одну из ночей связали и держали обездвиженными около 12 часов.

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опровергло факт похищения и заявило, что власти их арестовали за нарушение водной границы. 3 января моряки прибыли в Москву.

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