«Лестер» победил в матче АПЛ и вышел на третье место

«Лестер» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс. У хозяев отличился Энди Кэрролл.

Победа позволила «Лестеру» набрать 32 очка и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 19 очков, клуб расположился на 15-й позиции.

«Лестер» в следующем туре 16 января на своем поле примет «Саутгемптон». «Ньюкасл» четырьмя днями раньше на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».