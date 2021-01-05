Харитонов извинился за примирение с избившим его бойцом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов высказался о примирении с избившим его соотечественником Адамом Яндиевым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довел дело до конца. Не оправдываю действия Адама, но я увидел в его глазах раскаяние», — заявил Харитонов.

24 ноября 2020 года Харитонов рассказал о стыде за конфликт с Яндиевым. Он добавил, что раскрыл его суть на эмоциях, но поступить по-другому в той ситуации не мог.

Тогда же стало известно, что Харитонов помирился с обидчиком. Он назвал Яндиева сильным человеком за умение признавать ошибки.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Яндиев нанес Харитонову несколько ударов, после чего тяжеловеса госпитализировали. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг в размере двух миллионов рублей.