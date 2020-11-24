Харитонову стало стыдно за конфликт с избившим его бойцом ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов рассказал о стыде за конфликт с избившим его соотечественником Адамом Яндиевым. Его слова приводит ТАСС.

«Стыдно за то, что я вывел наши отношения на всеобщее обозрение», — заявил Харитонов. Он добавил, что рассказал о сути конфликта на эмоциях, но поступить по-другому в той ситуации не мог.

Ранее 24 ноября стало известно, что Харитонов помирился с Яндиевым. Тяжеловес заметил, что принял извинения обидчика, и назвал того сильным человеком, который умеет признавать ошибки.

23 ноября Харитонова выписали из больницы после избиения. В этот же день спортсмен обвинил Яндиева в мошенничестве, а полиция начала проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Яндиев нанес Харитонову несколько ударов, после чего тяжеловеса госпитализировали. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг в размере двух миллионов рублей. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.