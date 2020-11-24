Харитонов помирился с избившим его бойцом

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов в видео на YouTube-канале Sport24 рассказал, что помирился с избившим его бойцом Адамом Яндиевым.

Харитонов заявил, что принял извинения Яндиева, и назвал того сильным человеком за умение признавать ошибки. Он добавил, что не хочет возбуждения уголовных дел в отношении обидчика. «Вся эта ситуация переходит не в то русло. Молодые спортсмены не должны повторять наших ошибок. Все вопросы с Адамом мы закрыли», — подытожил спортсмен.

23 ноября Харитонова выписали из больницы после избиения Яндиевым. В этот же день спортсмен обвинил Яндиева в мошенничестве, а полиция начала проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Яндиев нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг в размере миллиона рублей. Против Яндиева было возбуждено два уголовных дела.