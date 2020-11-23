Харитонова выписали из больницы после избиения бойцом ММА

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова выписали из больницы после избиения другим спортсменом Адамом Яндиевым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Харитонов мог отправиться домой еще в пятницу, 20 ноября, но врачи решили продлить его пребывание в стационаре. Подробности о состоянии здоровья 40-летнего бойца не сообщаются.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября. Яндиев нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Нападавший был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о наличии долга.

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