Генпрокуратура заявила о попытках повышения цен на продукты

Мониторинг, организованный Генпрокуратурой, позволил пресечь попытки роста цен с начала пандемии. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Инспекторы, в частности, наладили мониторинг и сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой, кроме того, были организованы регулярные надзорные проверки. Прокуроры активно работали с сообщениями о нарушении законодательства о ценообразовании.

Таким образом удалось добиться снижения цен на продукты и предупредить их рост в Хакасии, Башкортостане, Забайкальском и Алтайском краях, в Липецкой, Нижегородской, Курской, Калужской и Курганской областях, в Москве и других регионах.

Всего в первом полугодии 2020 года были выявлены свыше 600 нарушений в сфере ценообразования на продовольственные товары.

В конце декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство сможет вводить предельные цены на отдельные категории товаров первой необходимости. Подобные меры правительства будут действовать до 90 дней.