Объявленная умершей «девушка Бонда» оказалась жива

Представители американской актрисы и модели Тани Робертс, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», опровергли ее смерть. Об этом сообщает Associated Press.

Так, оказалось, что объявленная умершей кинозвезда находится в тяжелом состоянии, но жива.

Ранее портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы сообщил, что в канун Рождества Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и получила тяжелую травму. После этого женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Таня Робертс получила широкую известность благодаря роли в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна».