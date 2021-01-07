В Ухане предрекли новую эпидемию коронавируса

Новая эпидемия коронавируса может начаться в китайском Ухане, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии COVID-19. К такому выводу пришли китайские исследователи, результаты их работы опубликованы в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Выяснилось, что в городе оставалось много бессимптомных носителей коронавируса после того, как все заболевшие явной формой инфекции выздоровели. Таким образом эпидемия COVID-19 в Ухане на самом деле не закончилась весной: инфекция могла распространяться и после снятия всех карантинных мер в городе и его окрестностях.

При этом значительная часть новых заражений происходила из-за контактов здоровых людей с бессимптомными носителями вируса. «Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, которые были причиной этих случаев, могут повторно проявиться и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая», — указали исследователи.

По мнению специалистов, таким образом распространяются ослабленные формы SARS-CoV-2, которые не могут вызвать тяжелые формы инфекции и поэтому остаются незамеченными для медиков.

В июне 2020 года власти Уханя заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей коронавируса. К середине месяца не было выявлено ни одного бессимптомного носителя, а в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в контакт с зараженными. Еще ранее из больниц города выписали последних троих пациентов, переживших COVID-19.