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Губернатор НАО заразился коронавирусом

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Юрий Бездудный
Юрий Бездудный
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», — сообщил Бездудный.

Губернатор пообещал, что планерка, которую он проводит с сотрудниками каждый понедельник, состоится, но в онлайн-режиме.

«Берегите себя!» — добавил глава региона.

Ранее заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о своей госпитализации в местную больницу. «Буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное», — отметил он.

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