На окраинах Степанакерта открыли стрельбу

Очереди из стрелкового оружия были слышны на окраинах столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Материалы по теме «Они считают, что Москва предала их» Как война за Карабах изменила отношения Армении и России Сотворение мира Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье

Сообщается, что в настоящее время выстрелов не слышно. Кто открыл стрельбу, неизвестно. Ситуация в Степанакерте остается спокойной.

Ранее 11 января в Кремле завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Она продлилась почти четыре часа. Сторонам не удалось договориться о военнопленных. Вместе с тем соблюдение режима прекращения огня было признано эффективным. Путин, Алиев и Пашинян договорились совместно развивать инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.