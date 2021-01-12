Стало известно о проблемах со здоровьем у умершего эксперта «Битвы экстрасенсов»

Участники телешоу «Битва экстрасенсов» рассказали о проблемах со здоровьем у психиатра-криминалиста, эксперта из нескольких российских передач Михаила Виноградова, о смерти которого стало известно накануне. Своими историями они поделились с изданием «Собеседник».

Георгий Малиновский, участник нескольких сезонов «Битвы экстрасенсов», сообщил, что у Виноградова были проблемы с ногами. Кроме того, эксперт жаловался на боли в сердце. Малиновский отметил, что, хотя Виноградов и был скептиком и «рассматривал каждого экстрасенса как пациента», все участники телепроекта относились к нему хорошо.

«Он даже никогда не осуждал людей без экстрасенсорных способностей, которые приходили на проект просто попробовать себя», — вспомнил Малиновский. Участник «Битвы экстрасенсов» добавил, что Виноградов всегда относился с пониманием к таким людям и старался их подбадривать.

Участница первого сезона телепроекта Светлана Проскурякова, несколько лет проработавшая вместе с Виноградовым, рассказала, что в последние два года он тяжело болел. «У него было несколько инсультов. Пневмония стала закономерным осложнением, рано или поздно она развивается, когда человек после перенесенных инсультов все время лежит», — поделилась Проскурякова.

О смерти Виноградова стало известно в понедельник, 11 января. Он скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Михаил Виноградов считается одним из первых экспертов, которых начали привлекать российские СМИ. Он выступал в качестве спикера по темам, связанным с криминалистикой, психологией и различными экстрасенсорными методиками.