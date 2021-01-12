Названо условие организации титульного боя в боксе для Макгрегора

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал условие организации титульного боя для ирландца Конора Макгрегора, известного по выступлениям в смешанных единоборствах (MMA). Об этом сообщает The Sun.

Сулейман заявил, что 32-летнему ирландцу надо будет встретиться в ринге с боксером из рейтинга. «После этого он уже будет иметь шанс получить бой за титул», — допустил глава WBC.

Сулейман подчеркнул, что в данной практике нет ничего удивительного. По его словам, есть немало примеров того, как дебютанты в профессиональном боксе уже в скором времени получают возможность стать чемпионами.

В 2017-м Макгрегор впервые провел поединок по правилам бокса. Тогда ирландец уступил известному американцу Флойду Мэйуэзеру.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.