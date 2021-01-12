Глава Минздрава Украины призвал продлить локдаун

Глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал продлить локдаун, который был введен в стране 8 января. Об этом сообщает Gordonua.com.

Для продления локдауна есть все основания, поскольку во время праздников граждане много ездили к родственникам и перемещались по стране, пояснил Степанов. Это «потенциально очень сильно повлияет» на рост числа зараженных, добавил министр.

Кроме того, в январе ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом. «Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», — резюмировал Степанов.

«Карантин зимних каникул» будет действовать на Украине с 8 по 24 января. Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей.

Степанов в ответ на массовые жалобы украинцев заявил, что граждане могли заранее подготовиться к действующим запретам. «Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время», — сказал министр.