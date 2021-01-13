Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку

Жительница Великобритании приняла мольбы о помощи своего умирающего в Камбодже отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun.

72-летний Мартин Линч пытался связаться со своей 29-летней дочерью Дэнни, лежа на полу в своем доме в Камбодже в течение четырех дней, прежде чем скончался. Пожилой мужчина страдал от бронхопневмонии и тяжелого недоедания и не мог есть твердую пищу из-за рака, который у него был восемь лет назад.

Дэнни посчитала, что отец нашел в мессенджере WhatsApp стикеры и «дурачился». Она не знала, что это был крик о помощи.

После того, как Мартина обнаружили и госпитализировали, Дэнни устроила кампанию по сбору денег для возвращения отца в Лондон и его лечения. Однако она не успела и мужчина умер. Собранные деньги будут направлены на похороны и перевозку праха Мартина на родину.

Ранее сообщалось о жительнице французского города Сен-Жозеф, департамент Луара, которая по ошибке была признана умершей, и уже третий год не может доказать чиновникам, что жива. После регистрации смерти она осталась без удостоверения личности, водительских прав, счета в банке, медицинской страховки и каких-либо документов, которые подтверждали бы ее существование.