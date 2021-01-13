Россия ответила Украине гифкой на пост о «краже» Королева

Российская сторона ответила Украине на пост о «краже» советского конструктора Сергея Королева анимированной гифкой из мультфильма по украинской сказке, напомнив тем самым, что обе страны объединяет общее прошлое.

В ответ на российское сообщение о 114-летии со дня рождения Королева в официальном Twitter-аккаунте Украины появился пост, в котором Киев напомнил о вехах жизни ученого. «Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев», — говорится в сообщении. Далее украинская сторона добавила, что впоследствии Королев «был арестован и подвернут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет: Москва, Колыма, Казань», разместив около названий городов эмодзи с российским флагом.

Россия в ответ в своем аккаунте опубликовала шутливый пост с текстом: «Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием?» и сопроводила его анимированной гифкой из советского мультфильма «Жил-был пес», подписав, что она взята «из московского мультфильма 1982 года».

Real 🚨Theft alarm 🚨 or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF🇺🇦 was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN — Russia 🇷🇺 (@Russia) January 12, 2021

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. Он был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой.