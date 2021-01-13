Участнице телешоу понадобилась помощь врачей после падения

Участнице американского телешоу «Холостяк» (The Bachelor) Саре Тротт (Sarah Trott) понадобилась медицинская помощь после того, как она споткнулась, упала на сцену и чуть не потеряла сознание. Об этом сообщает Yahoo! entertainment.

Инцидент с Тротт произошел в финале шоу, когда холостяк Мэтт Джеймс (Matt James) раздавал девушкам розы. После падения мужчина остановил церемонию и спросил у Тротт, все ли у нее в порядке. «Я, кажется, вижу звезды», — ответила она.

Другая участница телешоу Бри Спрингс (Bri Springs) заметила происходящее с Тротт и предупредила продюсеров, что девушка на грани того, чтобы потерять сознание. Она также оповестила о случившемся медиков. «Я отключаюсь. Ничего не вижу», — сказала Тротт врачу.

Обеспокоенные состоянием здоровья конкурсантки зрители позже отметили, что в тизере следующей серии «Холостяка» с Тротт все в порядке.

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