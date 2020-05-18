Откровенные фото финалистки «Холостяка» нашли на сайте стриптиз-клуба

Откровенные снимки финалистки седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» Барбары Пино нашли на сайте элитного стриптиз-клуба. Как сообщает «Телепрограмма», на фото в сети обратили внимание журналисты.

Интимный кадр обнаружили после объявления финалисток в новом выпуске передачи. На снимке родившаяся на Кубе Пино лежит в откровенной позе в купальнике. Утверждается, что фото опубликовано на главной странице заведения.

На официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте» также опубликованы несколько снимков. Поклонники передачи обсуждают, была ли это только фотосессия или Пино действительно работала в стриптиз-клубе.

17 мая герой «Холостяка», стоматолог Антон Криворотов, выбрал двух финалисток — Пино и Лизу Адаменко, между которыми сделает выбор в заключительном выпуске реалити. Ранее он рассказал, что провел ночь с одной из претенденток во время съемок передачи, но отказался сказать, с кем именно.

В седьмом сезоне главным героем «Холостяка» была выбрана немедийная личность. Криворотов получил образование в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды. Проект выходит в эфир с 1 марта. Среди участниц нового сезона — звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко.

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