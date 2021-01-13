Врач ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме ученика-чемпиона

Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков ответил на вопрос о вине тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в травме двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Василькова, предотвратить травмы у Самсонова, которому был диагностирован синдром Осгуда-Шляттера, практически невозможно. «Болезнь возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее», — заметил специалист.

Врач подчеркнул, что в этом нет ничего катастрофического. «Со временем Самсонов сможет вернуться на свой уровень», — заключил Васильков.

В апреле 2019 года Самсонов рассказал о методах работы Тутберидзе. По его словам, отличительная черта тренера заключается в том, что она никого не заставляет работать — спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам.

Кроме двух побед на юниорском чемпионате России, в активе Самсонова — бронзовые медали Юношеских олимпийских игр 2020 года и финала Гран-при. Он обладатель юниорского мирового рекорда в короткой программе (87,33 балла). Старт сезона-2020/2021 спортсмен пропустил из-за травм.