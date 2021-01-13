Москве предрекли обмельчание торговых центров

Средняя площадь торговых центров (ТЦ) в Москве в ближайшие годы может заметно снизиться. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на аналитические материалы компании Cushman & Wakefield.

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По мнению аналитиков, эра крупноформатных торговых центров завершается по всей России. При этом в регионах еще достраиваются большие торговые объекты, появившиеся два-три года назад. В Москве в 2021 году самые крупные проекты, которые планируется запустить, — «Павелецкая Плаза» (33 тысячи квадратных метров) и «София» (35 тысяч «квадратов»). Все остальные ТЦ меньше.

«Средний размер новых торговых объектов в Москве постепенно снижается. По России фокус девелопмента будет так же смещаться к малоформатным объектам», — предрекают эксперты. По их данным, средний размер ТЦ на стадии строительства в Москве составляет 21 тысячу квадратных метров, и в сравнении с региональными столичные торгцентры уже обмельчали. В регионах показатель средней площади почти вдвое выше — 38 тысяч квадратных метров.

В мае 2020-го, когда коронавирус начал активно распространяться в России, было предсказано будущее торговых и бизнес-центров после пандемии. В международном архитектурном бюро Blank Architects предположили, что они не исчезнут полностью, но будут вынуждены переформатироваться. Наиболее перспективным торговым форматом эксперты сочли аутлет-центры — улицы магазинов, ТЦ под открытым небом.

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