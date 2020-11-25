В России нашли способ не закрывать фудкорты в торговых центрах

В России нашли способ избежать закрытия фудкортов в торговых центрах в условиях пандемии коронавируса. Минпромторг предложил обслуживать клиентов за отдельными столиками, как в ресторанах, либо ввести выбор еды и ее оплату через электронное меню. В последнем случае посетителям также не придется стоять в очереди. Об этом пишет РБК.

Среди других предложение Минпромторга — обеспечить не менее четырех квадратных метров каждому посетителю фудкорта, запретить на них развлекательные мероприятия, установить прозрачные защитные экраны с окнами, через которые будут оформляться и выдаваться заказы. Столы и подносы необходимо обрабатывать после каждого посетителя, возле кафе должны быть установлены диспенсеры с антисептиком.

В настоящее время фудкорты не работают в восьми регионах России: Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии. По мнению управляющего директора Российского союза торговых центров Олега Войцеховского, такой регламент работы не должен применяться массово и стать поводом для допограничений в регионах, где фудкорты в настоящее время работают штатно.