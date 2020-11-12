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В России продлили налоговые каникулы для части компаний

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о продлении налоговых каникул на три месяца для компаний, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в экономике остается непростой, из-за чего отрасли и отдельные компании, малый и средний бизнес нуждаются в господдержке.

Послабления, как пояснил премьер, касаются предприятий, работающих в области культуры, туризма, общественного питания, спорта, развлечений и организации конференций и выставок.

Весной, на фоне первой волны коронавируса, бизнесу впервые предоставили отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов за первый квартал. Однако, по словам Мишустина, бизнесу все еще требуется сокращение издержек.

Ранее опрос IHS Markit показал, что в октябре индекс оптимизма российских компаний рухнул до плюс шесть процентов. Такое исследование проводится с 2009 года, но никогда ранее предприниматели не были столь пессимистичны. Индекс высчитывается как разница между долей компаний, которые хотят увеличить выпуск в течение года, и долей ожидающих его сокращения.

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