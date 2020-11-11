Российские предприниматели за время пандемии накопили триллион рублей

Российские индивидуальные предприниматели (ИП) накопили на банковских счетах за время пандемии коронавируса триллион рублей, подсчитала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В среднем на счету каждого ИП сейчас находится 292 тысячи рублей, подсчитали авторы. Накопить эти средства удалось во многом благодаря антикризисным мерам поддержки малого бизнеса от правительства.

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Среди них отсрочка по налогам, списание некоторых налогов и страховых взносов за второй квартал, а также льготные кредиты с возможностью списания при условии сохранения определенного уровня занятости.

Большая часть антикризисных мер прекратила действие в октябре, после чего ИП и малый бизнес начали погашать отсроченные обязательства по налогам и взносам. Однако к тому моменту на счетах ИП уже успел накопиться определенный денежный запас. Остатки на банковских счетах планомерно увеличивались с мая.

На данный момент в России зарегистрировано 3,2 миллиона ИП. При этом судить о наличии у них денежных средств лишь по остаткам на банковских счетах некорректно, поскольку по закону они (в отличие от других организационно-правовых форм бизнеса) имеют право хранить выручку в наличной форме.