Минпромторг выступил за онлайн-торговлю алкоголем

Министерство промышленности и торговли России выступило в поддержку инициативы по легализации онлайн-торговли алкоголем, пишет РИА Новости.

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В интернете существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок, отмечается в письме ведомства. В этой связи Минпромторг поддерживает идею внесения изменений в закон, чтобы сформировался цивилизованный рынок интернет-торговли алкоголем.

МВД России в сентябре 2020 года выступило против введения в стране онлайн-продажи алкогольных напитков. Если снять запрет на дистанционную продажу, то население начнет активнее злоупотреблять алкоголем, полагают в министерстве.

В декабре Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина временно разрешить ретейлерам дистанционно продавать алкоголь. Возможность собрать онлайн полную корзину товаров, включая алкоголь, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание, заявили тогда в АКИТ.

Продажи алкоголя через интернет были ограничены еще в 2007 году. В 2017-м Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется в 2020 году. Однако закон до сих пор не принят. По данным аналитиков Group-IB, за 2020 год оборот нелегальных закупок алкоголем составил 2,5 миллиарда рублей.