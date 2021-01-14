Футболист доверил Ferrari работнику автомойки и лишился машины

Итальянский вратарь «Дженоа» Федерико Маркетти доверил свой Ferrari работнику автомойки и в итоге лишился машины. Об этом сообщает Yahoo!Sport.

Маркетти передал ключи от авто работнику автомойки, а сам отправился на тренировку. Сотрудник заведения не справился с управлением Ferrari и врезался в припаркованные машины. Он разбил автомобиль стоимостью 528 тысяч долларов.

Отмечается, что футболист был вне себя от случившегося. Однако уже в социальных сетях Маркетти простил сотрудника автомойки и отметил, что рад, что в ходе ДТП никто не пострадал.

Маркетти провел всю клубную карьеру в чемпионате Италии. Он защищает цвета «Дженоа» с 2018 года. Также на его счету выступления за «Лацио», «Кальяри» и «Торино». Маркетти привлекался к играм за национальную команду Италии. В составе сборной он провел 11 матчей.